3.5 جنيه لكيلو الكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم
كتبت- دينا خالد:
سجل سعر الطماطم بين 1.5 إلى 3 جنيهات للكيلو الواحد، والكوسة بين 2.5 و3.5 جنيه، اليوم الثلاثاء، في سوق العبور.
كما وصل سعر كيلو البرتقال أبو سرة إلى بين 3 و5.5 جنيه، والجوافة بين 4 و6 جنيهات.
ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 و 3 جنيهات.
البطاطس بين 1.5 و2.4 جنيه.
الكوسة بين 2.5 و3.5 جنيه.
الفاصوليا بين 11 و15 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 2.5 و4 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 5 و6 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 5 و6 جنيهات.
الملوخية بين 4 و5.5 جنيه.
الخيار البلدي بين 2 و2.5 جنيه.
البسلة بين 5 و6.5 جنيه.
السبانخ بين 2 و3 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 2 و4 جنيهات.
البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.
البرتقال أبو سرة بين 3 و5.5 جنيه.
اليوسفي بين 3 و5 جنيهات.
الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.
الجوافة بين 4 و6 جنيهات.
الرمان بين 8 و11 جنيهات.
الفراولة بين 5 و7 جنيهات.
الكانتلوب بين 3.5 و6 جنيهات.
الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات.
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