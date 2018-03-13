3.5 جنيه لكيلو الكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

سجل سعر الطماطم بين 1.5 إلى 3 جنيهات للكيلو الواحد، والكوسة بين 2.5 و3.5 جنيه، اليوم الثلاثاء، في سوق العبور.

كما وصل سعر كيلو البرتقال أبو سرة إلى بين 3 و5.5 جنيه، والجوافة بين 4 و6 جنيهات.

ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و 3 جنيهات.

البطاطس بين 1.5 و2.4 جنيه.

الكوسة بين 2.5 و3.5 جنيه.

الفاصوليا بين 11 و15 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و6 جنيهات.

الملوخية بين 4 و5.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 2 و2.5 جنيه.

البسلة بين 5 و6.5 جنيه.

السبانخ بين 2 و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2 و4 جنيهات.

البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 3 و5.5 جنيه.

اليوسفي بين 3 و5 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و6 جنيهات.

الرمان بين 8 و11 جنيهات.

الفراولة بين 5 و7 جنيهات.

الكانتلوب بين 3.5 و6 جنيهات.

الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات.