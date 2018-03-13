البوري يسجل 43 جنيها.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت - دينا خالد:

استقر سعر أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق العبور مقارنة بمستويات أمس الإثنين.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي بين 20 و23 جنيها، كما وصل كيلو السمك البوري إلى بين 37 و43 جنيه، وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 24 و110 جنيهات.

فيما استقر سعر كيلو البلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، والسبيط بين 70 و100 جنيه.

كما سجل سعر كيلو الجمبري الجامبو بين 340 و400 جنيه، والجمبري الممتاز بين 240 و300 جنيه.

وتراوح سعر سمك المكرونة السويسي بين 64 و70 جنيها.