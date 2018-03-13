البترول: تطوير الشبكة القومية للغازات الطبيعية لمواجهة زيادة الاستهلاك

كتب- مصطفى عيد:

قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه يتم حاليا تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة وتطوير الشبكة القومية للغازات الطبيعية لمواجهة الزيادة في الاستهلاك.

وأوضح الوزير أن رفع كفاءة الشبكة، يأتي لتحقيق المرونة اللازمة لاستيعاب المتغيرات التي تشهدها صناعة الغاز في مصر ومسايرة التطورات التكنولوجية، خاصة وأنها ستلعب دورا محوريا في مشروع تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والمنتجات البترولية .

جاء ذلك خلال رئاسته لأعمال الجمعية العامة للشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) لاعتماد نتائج أعمالها خلال عام 2017 بحضور وكيل أول الوزارة لشئون الغاز ورئيسا هيئة البترول والشركة القابضة للغازات ووكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات.

وتستهدف مصر التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، عبر استيراد الغاز الطبيعي من دول في شرق المتوسط وإسالته في مصر وإعادة تصديره لدول أخرى، إلى جانب إمكانية تصدير الفائض عن الإنتاج من الحقول المصرية.

وأشار الملا إلى أن أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ مشروعات تدعيم قدرة الشبكة القومية لنقل وتوزيع الغاز الطبيعي مع التأكيد على أهمية الإلتزام بالسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، مطالبا بأهمية تحقيق التوازن للشبكة في منطقة جنوب مصر لتلبية احتياجات النمو المخطط للصعيد في ضوء الاستعداد لمتطلبات المرحلة القادمة.

ولفت إلى ضرورة الانتهاء من مشروعات حماية وتأمين الخطوط وكذلك الاستمرار في المساهمة في التنمية المجتمعية في المناطق المجاورة لأنشطة الشركة ومشروعاتها ، بحسب البيان.