القابضة للتأمين: مراحل أخرى من مشروع شهادات أمان تحقق طفرة من الحماية

كتبت - منال المصري:

قالت شركة مصر القابضة للتأمين، إن هناك مراحل أخرى من مشروع شهادات أمان المصريين التي تم إطلاقها مع بداية الأسبوع الماضي، سوف تحقق طفرة كبيرة من الأمان والحماية.

وقال محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للتأمين، إن الشركة وشركاتها التابعة تدعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتأمين على العمالة الحرة والموسمية، وبالتعاون مع البنوك الوطنية الأهلي، ومصر، والقاهرة، والبنك الزراعي المصري، للتأمين على الفئات محدودة الدخل وحمايتها وتوفير ضمانات جيدة لمستوى معيشة أفضل.

جاء ذلك خلال الجمعيات العامة العادية للشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين التي انعقدت أمس الإثنين، بحسب بيان من الشركة القابضة اليوم الثلاثاء.

وبدأت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والزراعي المصري، الأحد قبل الماضي، بيع شهادة أمان المصريين، التي تستهدف توفير تغطية تأمينية على العمالة المؤقتة والموسمية، بالإضافة إلى العوائد النقدية التي تصل إلى 16% سنويا خلال مدة الشهادة البالغة 3 سنوات.

وتم طرح هذه الشهادة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبدأ قيمتها من 500 جنيه إلى 2500 جنيه كحد أقصى تدفع مرة واحدة.

وتوفر هذه الشهادة تغطية تأمينية في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، سواء في شكل تعويض أو معاش شهري لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات.

وبحسب البيان، قال حسين عطا الله رئيس شركة مصر للتأمين، إن الشركة تسعى إلى تحقيق صافي أرباح بقيمة مليار و613 مليون جنيه خلال عام 2018-2019 مقابل صافي أرباح مليار و601 مليون جنيه خلال عام 2016-2017.

كما تستهدف شركة مصر للتأمين تحقيق إجمالي أقساط خلال عام 2018-2019 بقيمة 8 مليارات و287 مليون جنيه مقابل 7 مليارات و66 مليون جنيه محققة عام 2016-2017 بمعدل نمو قدره 17.3%.

وقال أحمد عبد العزيز عبد السلام رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة، إن شركته تستهدف تحقيق صافي أرباح في عام 2018-2019 بمبلغ 855.2 مليون جنيه مقابل 816.2 مليون جنيه في عام 2016-2017 بمعدل نمو قدره 4.8%.

وأضاف أنه من المتوقع أن ترتفع حصة المساهمين من صافي أرباح الشركة خلال العام المقبل إلى 422 مليون جنيه مقابل 281.2 مليون جنيه خلال العام الماضي بنسبة زيادة 50.1%.

كما تستهدف الشركة تحقيق إجمالي أقساط خلال العام المقبل بقيمة 4 مليار و550 مليون جنيه مقابل 3 مليارات و327 مليون جنيه محققة في عام 2016-2017 بمعدل نمو 36.7%.

وقال عبد السلام إن شركته تستهدف تحقيق معدلات نمو بعام الموازنة لأقساط التأمين الفردي 38.9%، و32.5% لأقساط التأمين الجماعي، و34.7% لاقساط التأمين الطبي وذلك بالمقارنة بالفعلي خلال عام 2016-2017.

وتستهدف الشركة تحقيق إجمالي موارد جارية بعام 2018-2019 بقيمة 7 مليارات و409 ملايين جنيه، مقابل 5 مليارات و963 مليون جنيه خلال عام 2016-2017 بنسبة نمو 24.3%، بحسب عبد السلام.

وقالت فتحية شتيوي رئيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، إن الشركة تسعى إلى تحقيق صافي أرباح خلال عام 2018-2019 بقيمة 229.3 مليون جنيه مقابل 218.6 مليون جنيه محققة خلال عام 2016-2017 بمعدل نمو 4.9%.

وأضافت أن الشركة تستهدف تحقيق إجمالي إيرادات للنشاط خلال العام المقبل بقيمة 534.5 مليون جنيه مقابل 459.4 مليون جنيه محققة خلال العام الماضي بمعدل نمو 16.3%.

وتستهدف الشركة تحقيق إجمالي موارد جارية خلال عام 2018/2019 بقيمة 569.6 مليون جنيه مقابل 533.6 مليون جنيه محققة في عام 2016-2017 بمعدل نمو 6.7%.