السويدي توقع عقد إنشاء محطة محولات بالعاصمة الجديدة بقيمة 1.2 مليار جنيه

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة السويدي إليكتريك، إنها وقعت عقد تنفيذ مشروع إنشاء محطة محولات بالعاصمة الإدارية بقيمة 1.238 مليار جنيه.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، أن شركتها التابعة السويدي للتجارة والتوزيع - المملوكة لها بنسبة 99.8% - فازت بممارسة أعمال إنشاء محطة محولات العاصمة الإدارية، جهد 500 ك.ف، بنظام تسليم المفتاح.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم تسليم المشروع في ديسمبر 2018.

وتأسست السويدي إليكتريك عام 1997 وتعمل في إنتاج الكابلات الكهربائية والأعمدة والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع إكسسوارات الوصلات وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء.