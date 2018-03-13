البترول: حقل نورس للغاز يحقق أعلى معدل إنتاج في تاريخ دلتا النيل

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة البترول، في بيان اليوم الثلاثاء، أن حقل نورس للغاز الطبيعي حقق أعلى معدلات لإنتاج الغاز الطبيعي في تاريخ منطقة دلتا النيل، منذ اكتشاف الغاز بها من حوالي 5 عقود.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي بعد وضع البئر التنموية "نيدوكو غرب -7" بالحقل على الإنتاج بمعدلات حوالي 90 مليون قدم مكعب غاز، و720 برميل متكثفات يوميا، ليصل عدد الآبار المنتجة بالحقل إلى 13 بئرا بمعدلات إنتاج حوالي 1150 مليون قدم مكعب غاز يوميا.

جاء ذلك في التقرير الذي تلقاه طارق الملا، وزير البترول، من عاطف حسن، رئيس شركة بترول بلاعيم "بتروبل" في إطار المتابعة المستمرة لخطط زيادة الإنتاج من الثروة البترولية، بحسب البيان.

وأوضح التقرير أن الحقل الذي تم اكتشافه في أغسطس 2015 يتم تنميته من خلال خطة عمل مكثفة ووفق برنامج زمني محدد بهدف تعظيم الإنتاج والمحافظة على معدلات إنتاجه لأطول فترة زمنية ممكنة.

وتتضمن الخطة حفر البئر التنموية الجديدة "نيدوكو شمال غرب -7"، وتوضع هذه البئر على الإنتاج لتصل الآبار المنتجة بالحقل إلى 14 بئرا ومعدلات إنتاجها إلى 1.2 مليار قدم مكعب غاز يوميا.

ويقوم بتنمية حقل نورس للغاز الطبيعي شركتا إيني الإيطالية، وبي بي البريطانية.