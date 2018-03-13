الدولار ينخفض ببنكي التجاري الدولي والعربي الإفريقي مع بداية التعاملات

كتبت - شيماء حفظي:

انخفض سعر صرف الدولار في بنكي التجاري الدولي والعربي الإفريقي مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستويات مساء أمس الإثنين، بينما ارتفع السعر في بنك كريدي أجريكول مصر.

وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 17.54 جنيه للشراء و17.64 جنيه للبيع، مقابل 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع مساء أمس.

كما تراجع سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الإفريقي إلى 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع، مقابل 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

وارتفع سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول اليوم، إلى 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع، مقابل 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع أمس.

وبينما رفع مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر شراء الدولار إلى 17.60 جنيه مقابل 17.59 جنيه مساء أمس، خفض المصرف سعر البيع إلى 17.68 جنيه مقابل 17.69 جنيه للبيع مساء أمس.

بينما استقر سعر الدولار في بنك مصر عند 17.54 جنيه للشراء و17.64 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي الأهلي والقاهرة عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه أيضا في بنك الإسكندرية عند 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنك البركة عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.