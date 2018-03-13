البورصة تواصل الصعود مع بداية تعاملات الثلاثاء

كتبت- شيماء حفظي:

واصلت البورصة المصرية صعودها مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 0.8%.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.4%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو0.7%.

وكانت البورصة واصلت صعودها الملحوظ خلال جلسة أمس الإثنين بنسبة 2.1%، بعد تراجع لالتقاط الأنفاس أول أمس الأحد، عقب أسبوع من الأداء القوي.

وتوقع أحمد زكريا مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ للسمسرة، أن تشهد البورصة عمليات جني أرباح خلال تعاملات النصف الثاني من الأسبوع الجاري قبل مواصلة الاتجاه الصعودي مرة أخرى.