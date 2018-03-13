أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الرئاسة الدوري المصري محمد صلاح شهادة أمان العملية الشاملة 2018

البورصة تواصل الصعود مع بداية تعاملات الثلاثاء

10:32 ص الثلاثاء 13 مارس 2018
البورصة تواصل الصعود مع بداية تعاملات الثلاثاء

كتبت- شيماء حفظي:

واصلت البورصة المصرية صعودها مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 0.8%.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.4%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو0.7%.

وكانت البورصة واصلت صعودها الملحوظ خلال جلسة أمس الإثنين بنسبة 2.1%، بعد تراجع لالتقاط الأنفاس أول أمس الأحد، عقب أسبوع من الأداء القوي.

وتوقع أحمد زكريا مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ للسمسرة، أن تشهد البورصة عمليات جني أرباح خلال تعاملات النصف الثاني من الأسبوع الجاري قبل مواصلة الاتجاه الصعودي مرة أخرى.

البورصة المصرية تعاملات البورصة

الخبر التالى:

الدولار ينخفض ببنكي التجاري الدولي والعربي الإفريقي مع بداية التعاملات

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان