مؤسسة "تضامن" للتمويل الأصغر تحصل على 70 مليون جنيه من بنك مصر

كتبت- منال المصري:

قالت مؤسسة تضامن للتمويل الأصغر، في بيان اليوم الإثنين، إن بنك مصر، وافق على ضخ تسهيلات ائتمانية بقيمة 70 مليون جنيه للمؤسسة بهدف إعادة ضخها في تمويل المشروعات متناهية الصغر، وفقا لمبادرة البنك المركزي.

ويهدف هذا التسهيل الائتماني إلى قيام المؤسسة بدورها في تقديم القروض للسيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، بغرض مكافحة الفقر، وتوفير الخدمات المالية لتلك المشروعات، بما يدعم التنمية الاجتماعية بمفهومها الشامل، وأيضا تفعيل دور البنك المجتمعي، وتحقيقا لمبدأ الشمول المالي، بحسب البيان.

وقال محمد الأتربي رئيس بنك مصر، إن التسهيل يأتي تماشيا مع سياسة الدولة لدعم وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وتمول مؤسسة التضامن، التي ترأس مجلس أمنائها، منى ذو الفقار، السيدات صاحبات المشروعات المتناهية الصغر، عن طريق منتج جماعي وأخر فردي في 7 محافظات.

وتحقق مؤسسة تضامن الانتشار الجغرافي عبر 41 فرعا في القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والشرقية، والمنوفية، وبني سويف، والغربية.

كما أن المؤسسة تعمل على افتتاح 3 فروع جديدة بمحافظة المنيا وفرعاً واحداً بمحافظة الدقهلية بحسب البيان.

ويتجاوز عدد المقترضات المستفيدات من نشاط المؤسسة 133 ألف سيدة تقريبا، بإجمالي محفظة نشطة بقيمة 300 مليون جنيه، حتى نهاية شهر فبراير 2018، وتستهدف المؤسسة الوصول بمحفظة التمويلات إلى مليار جنيه بعدد 250 الف عميل بنهاية 2021 .