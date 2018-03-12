البورصة تقفز 2.1% خلال تعاملات الإثنين.. ومحلل: 5 أسباب وراء الصعود

كتب- مصطفى عيد:

شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا بنهاية جلسة اليوم الإثنين وسط أداء قوي للسوق.

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.14%، عند مستوى 16742 نقطة، خلال تعاملات اليوم.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.22%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.11%.

وقال أحمد زكريا مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ للسمسرة، لمصراوي، إن هناك 5 أسباب للصعود القوي للبورصة خلال تعاملات اليوم.

وأضاف زكريا أن من ضمن هذه الأسباب بعض الأخبار الإيجابية المتعلقة بالشركات المقيدة، مثل توقيع إحدى الشركات التابعة لمجموعة السويدي إليكتريك عقد تنفيذ خط ربط برج العرب / مرسى مطروح، إلى جانب استمرار الأثر الإيجابي لقرار البنك التجاري الدولي بتوزيع كوبونات أرباح نقدية، وسهم مجاني لكل 4 أسهم.

كما تشمل الأسباب الأخرى، بحسب زكريا، التوقعات بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 29 مارس، إلى جانب حدوث طفرات في بعض نتائج أعمال بعض الشركات، واستقرار الأسواق العالمية بعد تراجعها خلال الفترة الماضية.

وقال زكريا إن من ضمن أسباب صعود البورصة اليوم دعم الاتجاه القوي للمستثمرين الأجانب نحو الشراء خلال جلسة اليوم.

وواصلت بذلك البورصة المصرية، تحطيم أرقامها القياسية لتتجاوز أعلى مستوى تاريخي لها على الإطلاق والذي سجلته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، عند مستوى 16472 نقطة، بعد أداء قوي خلال الأسبوع الماضي.

وبلغت قيمة تداول الأسهم في سوق داخل المقصورة خلال جلسة اليوم نحو 2.4 مليار جنيه مقابل 1.3 مليار جنيه أمس الأحد.

وأرجع زكريا زيادة قيمة التداولات خلال تعاملات اليوم إلى تنفيذ بعض الصفقات في السوق، إلى جانب إقبال الأجانب على الشراء خاصة مع تسجيل المؤشر قمة تاريخية جديدة.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 193.4 مليون جنيه، و16.6 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 210 مليون جنيه.

وتوقع زكريا أن تشهد البورصة عمليات جني أرباح خلال تعاملات النصف الثاني من الأسبوع الجاري التقاطا للأنفاس قبل مواصلة الاتجاه الصعودي مرة أخرى.