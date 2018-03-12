أسعار الذهب ترتفع جنيها واحدا بالسوق المحلي

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين في السوق المصري، جنيها واحدا، مقارنة بأسعار الأمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى 648 جنيها ، مقابل 647 جنيها خلال تعاملات اليوم.

كما استقر سعر الجرام عيار 18 عند 555 جنيها، والجرام عيار 24 إلى نحو 741 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 5184 جنيها.

وقال نجيب إن ارتفاع سعر الذهب بالسوق المحلي يرجع إلى صعود سعر المعدن عالميا ليسجل 1317 دولارا للأوقية.