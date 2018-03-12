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"الداخلية" تشارك بمنتجات نزلاء السجون في معرض القاهرة الدولي لأول مرة

03:47 م الإثنين 12 مارس 2018
"الداخلية" تشارك بمنتجات نزلاء السجون في معرض القاهرة الدولي لأول مرة

كتبت- إيمان منصور:

قال سامي يونس، رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات، اليوم الإثنين، إن وزارة الداخلية تشارك للمرة الأولى ممثلة في مصلحة السجون بالدورة الـ ٥١ لمعرض القاهرة الدولي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن جناح المصلحة يقام على مساحة 300 متر مربع وتشمل معروضاته الأثاث المكتبي والمعدني والمنتجات اليدوية والسلع الغذائية والمنتجات الزراعية والحيوانية من إنتاج نزلاء مصلحة السجون.

وقال يونس، إن 22 دولة، ستشارك في معرض القاهرة الدولي للمؤتمرات، الذي يقام في الفترة من 14 إلى 23 مارس الجاري، تحت شعار "أفريقيا الحاضر والمستقبل".

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سامي يونس هيئة المعارض والمؤتمرات معرض القاهرة الدولي السجون

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