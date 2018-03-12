"بيتا إيجيبت" تحصل على قرار وزاري لبدء تنفيذ مشروعها في مدينة المستقبل

كتبت- منال المصري:

قال علاء فكري، رئيس شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، لمصراوي، إن شركته حصلت على قرار وزاري يسمح لها بالبدء في تنفيذ مشروعها في مدينة المستقبل الجديدة.

وأضاف في على هامش المؤتمر التمهيدي لمعرض سيتي سكيب، اليوم الإثنين، إن مشروع الشركة عبارة عن مشروع سكني متكامل باستثمارات تتجاوز 6 مليارات جنيه خلال 4 سنوات.

ويتكون المشروع من 3 آلاف وحدة سكنية موزعة على 4 مراحل، فضلا عن حي فيلات تون هاوس وتوينز عددها 100 فيلا.