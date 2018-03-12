تفاصيل أسعار الفائدة الجديدة على الودائع في 15 بنكا

كتبت- منال المصري:

عدّلت أغلبية البنوك العاملة في مصر أسعار الفائدة على الودائع قصيرة الأجل خلال الأيام الماضية، بعد أن قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة الشهر الماضي، لأول مرة منذ قرار تعويم الجنيه.

وخفض البنك المركزي لأول مرة سعر الفائدة منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، لتصل إلى 17.75% على الإيداع و18.75% على الإقراض.

وتطرح جميع البنوك الودائع لفترة زمنية محددة مقابل فائدة معينة، بهدف جذب المدخرات من المودعين.

وتسمح البنوك لعملائها باسترداد ودائعها قبل انتهاء أجالها دون التقيد بفترة زمنية معينة، على خلاف شهادات الادخار التي تحظر على العميل إلغاء الشهادة قبل مرور 6 أشهر.

وبعد التعديلات الأخيرة على سعر الفائدة تباينت مستويات الفائدة على حسب أجل كل وديعة.

ويعرض مصراوي في الجدول التالي خريطة أسعار الفائدة على الودائع قصيرة الأجل بآجالها المختلفة في 15 بنكا:



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