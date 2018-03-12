22 دولة تشارك في معرض القاهرة الدولي تحت شعار "أفريقيا الحاضر والمستقبل"

كتبت- إيمان منصور:

قال سامي يونس، رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات، اليوم الإثنين، إن 22 دولة، ستشارك في الدور الـ 51 من معرض القاهرة الدولي للمؤتمرات، الذي يقام في الفترة من 14 إلى 23 مارس الجاري، تحت شعار "أفريقيا الحاضر والمستقبل".

وأضاف في بيان أن هذه الدول هي أوغندا وجنوب السودان ورواندا وزامبيا وسيريلانكا والصين والعراق وغانا وغينيا الاستوائية والكاميرون والكويت وكينيا وموزمبيق ونيجيريا وكوت ديفوار وليبريا وسيراليون وزيمبابوي ولاتفيا وباكستان وفيتنام وغينيا .

وقال يونس، بحسب بيان من وزارة التجارة، إن دولة الكاميرون ستكون ضيف شرف المعرض هذا العام "ليعكس مكانة القارة الـفريقية المتميزة في قلب مصر".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقده رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات بمشاركة عدد من سفراء الدول المشاركة إلى جانب عدد كبير من مندوبي الصحف العالمية والمحلية لاستعراض الترتيبات النهائية لافتتاح المعرض.

وأوضح يونس أن مساحة المعرض تصل هذا العام الى 30 ألف متر بزيادة قدرها 25% عن العام الماضي حيث تم تخصيص الصالة رقم (19) للهيئات الحكومية وقطاع الأعمال العام لعرض المنتجات المختلفة والخيام للعرض المكشوف للقطاع الخاص.

وقال إن المعرض يضم هذا العام منتجات ومعروضات في مجالات الصناعات الهندسية والكيماوية والأغذية ومواد البناء والجلود والملابس الجاهزة.

وأضاف أن المعرض هذا العام سيشهد لأول مرة تخصيص مساحة 4 آلاف متر مربع لإقامة "القرية الدولية" والتي ستستضيف ممثلي كافة الدول المشاركة إلىى جانب ممثلي المجالس التصديرية المصرية بهدف الترويج للمنتجات المصرية وعقد لقاءات ثنائية لإبرام اتفاقات وعقود تجارية جديدة بما يسهم في فتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية.

وقال إن هذا التوجه يستهدف الاستفادة من الحضور المكثف للعارضين المحليين وكذا ممثلي الدول الأجنبية للترويج والتسويق للمنتجات المصرية، إلى جانب البيع المباشر لجمهور المعرض.

وأشار إلى أن الهيئة ستنظم بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي معرضا للصناعات الحرفية واليدوية وذلك في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمته بالاقتصاد القومي، مشيرا الي انه تم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم تنظيم المعرض بنفس الأسعار المخفضة المخصصة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال خالد الميقاتي، رئيس جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك"، إن الجمعية تعاونت مع الهيئة في هذه الدورة من خلال تنظيم جناح تحت عنوان "القرية الدولية" والتي تضم عارضين من عدة دول تتضمن دول أفريقية وآسيوية لتحسين التبادل التجاري خاصة مع دول القارة السمراء، لا سيما وأن الصادرات المصرية للدول الأفريقية لا تتخطى 4 مليارات دولار سنوياً.