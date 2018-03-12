وزير الاتصالات: طرح 8 أنواع جديدة من الهواتف المصنعة في مصر قريبا

القاهرة- مصراوي:

قال ياسر القاضي، وزير الاتصالات، اليوم الإثنين، إن الهاتف المحمول المصري، الذي طرح في الأسواق خلال الفترة الماضية، لن يكون الأخير، وإنه منتظر أن يكون لمصر نحو 8 انواع أخرى جديدة من الهواتف المحمولة المصنعة محليا.

وكانت شركة سيكو طرحت الهاتف المحمول المصري، في منتصف الشهر الماضي، بنسبة مكون محلي تصل إلى 45%.

وأضاف الوزير، في ورشة عمل نظمتها وزارة العدل، اليوم، أنه "قبل نهاية العام الجاري سيكون لدينا جهاز حاسب لوحي مصنع مصريا".

وأشار إلى قرب افتتاح 3 مصانع لإنتاج الألياف الضوئية التي تدخل في صناعة تكنولوجيا المعلومات، بدلا من المصنع الوحيد القائم حاليا.