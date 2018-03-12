مصر تنشئ خط سكك حديدية عالي السرعة لربط البحر المتوسط بالأحمر

القاهرة- وكالات:

قال وزير النقل، هشام عرفات، اليوم الإثنين لوكالة رويترز إن مصر بصدد طرح مشروع خط سكك حديدية جديد عالي السرعة سيربط بين البحرين المتوسط والأحمر.

وأضاف عرفات للوكالة أن المشروع سيكون بمشاركة أكثر من 10 شركات عالمية حيث تنوي ترسية العقد بحول النصف الثاني من العام الجاري.

وقال الوزير "نعمل حاليا على المناقصة، نعكف على التقييم الفني والمالي للمشروع. ربما يتم الانتهاء منه في غضون أربعة أشهر".

وتابع: "العمل سيبدأ هذا العام، ترسية المناقصة ربما يوليو أو منتصف يوليو".

وسيربط الخط المزمع الجديد بين مدينتي العلمين على البحر المتوسط والسخنة على البحر الأحمر.

تعمل مصر أيضا على مد خط قطارات خفيفة لربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة الجاري تشييدها شرقي القاهرة وذلك بتمويل صيني، وفقا لرويترز.

لكن عرفات قال إن مشروع خط السكك الحديدية عالي السرعة ”لا تموله الصين“. ولم يذكر تفاصيل أخرى.

كانت وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر قالت العام الماضي إن تكلفة خط قطارات العاصمة الجديدة ستبلغ 739 مليون دولار.

وفي العام الماضي أيضا ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن شركتين حكوميتين صينيتين وقعتا اتفاقاً بقيمة 1.24 مليار دولار مع مصر لبناء شبكة للقطار المكهرب حول القاهرة.