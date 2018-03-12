البلطي مستقر عند 23 جنيه.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم

كتبت- إيمان منصور:

استقر سعر كيلو السمك البلطي عند 20 و23 جنيها خلال تعاملات اليوم الإثنين في سوق العبور.

ووصل سعر السمك البوري إلى ما بين 37 و43 جنيها، وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 24 و110 جنيهات.

فيما استقر سعر كيلو البلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، والسبيط بين 70 و100 جنيه.

كما سجل سعر كيلو الجمبري الجامبو بين 340 و400 جنيه، والجمبري الممتاز بين 240 و300 جنيه.

ووصل سعر سمك المكرونة السويسي إلى ما يتراوح بين 64 و70 جنيها.