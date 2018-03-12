أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الرئاسة الدوري المصري محمد صلاح شهادة أمان العملية الشاملة 2018

البلطي مستقر عند 23 جنيه.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم

11:04 ص الإثنين 12 مارس 2018
البلطي مستقر عند 23 جنيه.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم

اسعار السمك

كتبت- إيمان منصور:

استقر سعر كيلو السمك البلطي عند 20 و23 جنيها خلال تعاملات اليوم الإثنين في سوق العبور.

ووصل سعر السمك البوري إلى ما بين 37 و43 جنيها، وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 24 و110 جنيهات.

فيما استقر سعر كيلو البلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، والسبيط بين 70 و100 جنيه.

كما سجل سعر كيلو الجمبري الجامبو بين 340 و400 جنيه، والجمبري الممتاز بين 240 و300 جنيه.

ووصل سعر سمك المكرونة السويسي إلى ما يتراوح بين 64 و70 جنيها.

 

أسعار السمك سوق العبور السمك البلطي السمك البوري
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان