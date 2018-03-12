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الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات الاثنين

10:39 ص الإثنين 12 مارس 2018
الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات الاثنين

كتبت- إيمان منصور:

استقر سعر صرف الدولار في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الإثنين، عند نفس مستويات أسعاره مساء أمس.

واستقر سعر الدولار في بنك مصر عند 17.54 جنيه للشراء و17.64 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الصباح.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنوك الأهلي والتجاري الدولي والقاهرة عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه أيضا في بنك الإسكندرية عند 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع.

كما استقر سعر العملة الأمريكية في بنوك كريدي أجريكول والعربي الإفريقي وقناة السويس عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي البركة وأبو ظبي الإسلامي عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

 

الدولار سعر الدولار بنك التجاري الدولي بنك القاهرة

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البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الإثنين
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