وزارة المالية تختار 4 بنوك لطرح سندات باليورو خلال العام المالي الحالي

كتب- مصطفى عيد:

قال بيان من وزارة المالية اليوم الإثنين، إنها اختارت 4 بنوك عالمية للترويج وإدارة طرح سندات مصرية باليورو في الأسواق الدولية خلال العام المالي الحالي.

وأضاف البيان أن هذه البنوك هي دويتش بنك وبنك بي إن بي باريبيا وبنك الإسكندرية "سان باولو" وبنك ستاندارد شارترد.

"السندات الجديدة تعد جزء من جهود وزارة المالية لاستكمال تدبير الاحتياجات التمويلية للبلاد للعام المالي الحالي"، بحسب بيان وزارة المالية.

وفي فبراير الماضي، باعت مصر سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، في بورصتي لندن ولوكسمبورج.

والسندات هي أوراق مالية تقترض الحكومة مقابلها أموالا من السوق الدولية، وتكون مستحقة السداد بعد أجل معين بفائدة محددة سلفا، وكلما قل سعر الفائدة فإن ذلك يعكس مستوى أقل من المخاطر بالنسبة للمستثمر، وتكلفة أقل على الحكومة عند السداد.

وبحسب بيان وزارة المالية فإن البنوك التي تم اختيارها تعد من كبرى البنوك الأوربية ومنها من له مركز حاليا بمصر.

وأضاف أن الوزارة استعانت في إجراءات إصدار السندات باليورو بخدمات كل من مكتب المستشار القانوني المحلي (مكتب التميمي ومشاركوه) وكذا مكتب المستشار القانوني الدولي (Dechert) والذين سبق مشاركتهما في إجراءات طرح السندات الدولارية الشهر الماضي.