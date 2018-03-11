"إيني" تبيع 10 % من حصتها في امتياز شروق البحري للغاز قبالة السواحل المصرية

روما - (أ ش أ)

وافقت شركة (ايني) الايطالية على بيع 10% من حصتها في منطقة امتياز (شروق) للغاز قبالة السواحل المصرية لشركة (مُبادلة) للبترول، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار.

وأضافت الشركة الإيطالية ـ في بيان نشرته على موقعها الالكتروني، جاء في نصه " شركة إيني وافقت على بيع 10 بالمئة من حصتها في منطقة امتياز (شروق) للغاز قبالة السواحل المصرية، في المنطقة الواقع فيها حقل (ظُهر) العملاق لشركة مبادلة الإماراتية، وإن (إيني) تستحوذ حاليا على ما يقدر بنحو 60 بالمئة من الامتياز، بينما يستحوذ شركاؤها (روس نفط) على 30 بالمئة، و (بي.بي.) على 10 بالمئة".

وأضاف البيان " تبلغ البنود المتفق عليها 934 مليون دولار، ويخضع إكمال المعاملة إلى استيفاء شروط معيارية معينة، بما في ذلك جميع التراخيص اللازمة من السلطات المصرية".

ويقع امتياز (شروق) قبالة سواحل مصر، وتضم حقل (ظهر) العملاق للغاز.

وقال كلاوديو ديزلزي الرئيس التنفيذي لشركة (إيني) "يسرنا العمل مع شركة مبادلة، ونرحب بهم في الشراكة من أجل امتياز شروق، هذا يمثل إشارة أخرى حول قوة ونوعية هذا الأصل العالمي الذي طورته إيني ".

وقال مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والكيماويات في شركة (مبادلة) للاستثمار ورئيس مجلس الإدارة في شركة (مبادلة) للبترول "يعد هذا استثمارا مهما وجذابا لمبادلة مع إضافة الأصول ذات مستوى عالمي لمحفظتنا مع التدفقات النقدية طويلة الأجل، نحن ننضم إلى شراكة قوية مع شركة إيني كمشغل، الذين قدموا المشروع في وقت قياسي وبدعم كامل من السلطات المصرية".

وتم بدء الانتاج بنجاح في حقل (ظهر) العملاق للغاز في ديسمبر 2017، بعد 28 شهرًا فقط من اكتشافه، وهو ينتج حاليًا 400 مليون قدم مكعب في اليوم، وسيزيد الإنتاج تدريجياً ليصل إلى قمته بحلول نهاية عام 2019.

جدير بالذكر أن شركة (إيني) تعمل في مصر منذ عام 1954، وهي المنتج الرئيسي في البلاد، حيث يبلغ إنتاجها حوالي 230 ألف برميل من النفط المكافئ في اليوم.