الدولار يتراجع أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي مع نهاية التعاملات

كتبت- شيماء حفظي:

انخفض سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي بنهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعاره في الصباح بينما استقر في 9 بنوك أخرى.

تراجه الدولار في بنك التجاري الدولي إلى 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع، مقابل 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع، بالتعاملات الصباحية.

واستقر سعر الدولار في بنك مصر عند 17.54 جنيه للشراء و17.64 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الصباح.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي الأهلي والقاهرة عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه أيضا في بنك الإسكندرية عند 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع.

كما استقر سعر العملة الأمريكية في بنوك كريدي أجريكول والعربي الإفريقي وقناة السويس عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار التعاملات الصباحية.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي أبو ظبي الإسلامي والبركة عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.