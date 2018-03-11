ألمانيا: سياسات ترامب التجارية تعرض الوظائف والازدهار للخطر

القاهرة- وكالات:

قالت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيته تسيبريز لوكالة رويترز اليوم الأحد إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات الصلب والألومنيوم ستضر بالوظائف والنمو، مضيفة أن أوروبا وغيرها من المؤيدين للتجارة الحرة يجب ألا يسمحوا ببث الفرقة بينهم.

وفرض ترامب رسوما جمركية على الواردات يوم الخميس بنسبة 25% على الصلب 10%على الألومنيوم، ستدخل حيز التنفيذ خلال 15 يوما مما يثير مخاوف من حرب تجارية انتقامية قد تدفع الأسعار للارتفاع وتخفض النمو في أنحاء العالم.

وقالت تسيبريز لرويترز في بيان عبر البريد الإلكتروني "سياسات ترامب تعرض نظام الاقتصاد العالمي الحر للخطر".

وأضافت تسيبريز "إنه لا يريد أن يفهم بنيته القائمة على نظام يعتمد على قواعد الأسواق المفتوحة. أي شخص يشكك في هذا، يعرض الازدهار والنمو والتوظيف للخطر".

وقالت تسيبريز إنه يجب على ألمانيا وحلفائها صون نظام التجارة الحرة وتجنب الانقسام بفعل عرض ترامب بإعفاء بعض الحلفاء مثل المكسيك وكندا واستراليا من الرسوم الجمركية.

وذكرت الوزيرة لرويترز "من المهم أن تُظهر أوروبا بشكل جماعي أنه من الممكن أن تكون هناك إجراءات مضادة وأنه لن تكون هناك تصدعات في التحالف الذي يدعم التجارة الحرة".

ودعا الاتحاد الأوروبي واليابان الولايات المتحدة أمس السبت على منحهما إعفاءات من الرسوم الجمركية على واردات المعادن، مع مناداة طوكيو بتبني ”سلوك متعقل“ في نزاع يهدد بالتصاعد إلى حرب تجارية.

وصرحت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر لصحيفة بيلد ام زونتاج الألمانية بأن بروكسل ستواصل السعي لإجراء حوار مع واشنطن من أجل الإعفاء من الرسوم.

وقالت "ولكن إذا تضررت أوروبا فعليا من الرسوم الجديدة، فسنتخذ إجراءات مضادة".

وأضافت "بنينا نظام تجارة عالمي لعقود. الازدهار الأوروبي وملايين من فرص العمل تتوقف عليه-وأوروبا لن تقف مكتوفة الأيدي إذا عرض أحدهم نظام التجارة العالمي الحر للخطر".