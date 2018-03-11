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أرباح ابن سينا فارما ترتفع 67% خلال العام الماضي

04:03 م الأحد 11 مارس 2018
أرباح ابن سينا فارما ترتفع 67% خلال العام الماضي

شركة ابن سينا فارما

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة ابن سينا فارما، إن أرباحها خلال العام الماضي ارتفعت بنسبة 67.2% لتسجل 170 مليون جنيه، مقابل 101.7 مليون جنيه في 2016.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد، أن مبيعاتها ارتفعت خلال العام الماضي، إلى 9.6 مليار جنيه، مقابل 7.2 مليارت جنيه خلال العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 33%.

وأضافت الشركة في بيانها، أن حجم الصادارت بلغ 1.8 مليون جنيه خلال العام الماضي.

وتأسست ابن سينا عام 2001 وتعمل في مجال توزيع الأدوية، ويمتلك البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية 21% من أسهم الشركة.

شركة ابن سينا فارما البورصة المصرية البنك الأوروبي

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