8 مايو.. تنظيم المعرض الدولي الأول للأمن والسلامة والتنمية المستدامة

كتب - مصطفى عيد:

تستضيف القاهرة خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو المقبل فاعليات المعرض الدولي الأول للأمن والسلامة والتنمية المستدامة وأمن المعلومات تحت شعار "يد تبني ويد تحمل السلاح"، تحت رعاية وحضور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

وبحسب بيان من الشركة المنظمة للمعرض اليوم الأحد، يشارك بالمعرض في نسخته الأولى عدد من ممثلي المؤسسات والشركات المصرية والأجنبية، وبعض الوزراء وكبار المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين.

ومن المنتظر أن يشارك في المعرض أيضا عدد من الخبراء في مجال أمن المعلومات، ومجال أمن وسلامة المنشآت والطرق والمناطق الصناعية والموانئ والمطارات والمناطق الصناعية والمرافق الحيوية، وصناع القرار، وفقا للبيان.

وقال عبد الحفيظ العدل العضو المنتدب للشركة المنظمة، إن هناك ورش عمل سيتم عقده على هامش المعرض، لمناقشة آخر المستجدات في مجال أمن المعلومات، وأمن وسلامة المنشأت الحيوية والمناطق الصناعية بما يتواكب مع أحدث الطرق والمعايير الدولية.

وأضاف أن المعرض سيلقي الضوء على فرص الاستثمار المتاحة في هذا المجال لتحقيق تنمية شاملة، بالإضافة إلى تقديم الحلول التقنية، ودور الحماية في الحد من مخاطر الأمن والسلامة في تنفيذ خطط التنمية المستدامة.