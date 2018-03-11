التخطيط تنشئ وحدة لمتابعة أنشطة رواد الأعمال والشركات الناشئة

كتبت - إيمان منصور:

قالت غادة خليل مديرة برنامج رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط، إن الوزارة ستنشئ وحدة للدراسات التتبعية، لمتابعة وتقييم أنشطة رواد الأعمال والمشاريع والشركات الناشئة والصغيرة ورصد التطور الذي تمر به تلك المشروعات في المراحل المختلفة.

وأضافت غادة خلال بيان من وزارة التخطيط اليوم الأحد، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تحديد المحافظات التي لا يوجد بها أي جهة مانحة في مجال ريادة الأعمال والابتكار.

وأشارت إلى أن مشروع رواد 2030 سيعمل على احتضان أفكار المشروعات الناشئة للطلاب بعد تخرجهم، وتقديم الدعم الفني والتسويقي واللوجستي لهم، وتنظيم دورات تدريبية لهم في مجا ريادة الأعمال من خلال حاضنات رواد 2030.

وأنشئت وزارة التخطيط مشروع رواد 2030 بهدف تمكين الشباب من تأسيس المشروعات الخاصة، والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، بحسب البيان.

ويساهم المشروع في توفير مجموعة من الخدمات مثل المنح التعليمية والماجستير لدراسة ريادة الأعمال، فضلًا عن دعم وتأسيس حاضنات الأعمال لخدمة الشركات الناشئة.

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الوزارة، ممثلة في برنامج رواد 2030، تعاونت مع وزارتي التجارة والصناعة، والتربية والتعليم، لوضع خطة عمل للفترة المقبلة لاستكمال تنمية منظومة ريادة الأعمال على مستوى الجمهورية.

وأضافت أن البرنامج سيساهم في تمويل عملية التدريب للطلاب، كما سيساهم، بالتعاون مع الشركاء فى الجهات المعنية ببرامج ريادة الأعمال والابتكار، في توسيع دائرة دارسي منهج ريادة الأعمال من خلال تدريب ضعف العدد من الطلاب.