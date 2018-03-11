تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات الأحد

كتب - مصطفى عيد:

شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا جماعيا بنهاية جلسة اليوم الأحد.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.49%، عند مستوى 16391 نقطة، خلال تعاملات اليوم.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.05%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.16%.

وبلغت قيمة تداول الأسهم في سوق داخل المقصورة خلال جلسة اليوم نحو 1.3 مليار جنيه مقابل 1.5 مليار جنيه الخميس الماضي.

وسجلت تعاملات المصريين والأجانب صافي بيع بقيمة 10.6 مليون جنيه، و2.6 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 13.2 مليون جنيه.

وحققت البورصة المصرية، أعلى مستوى تاريخي لها على الإطلاق خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث أغلق مؤشرها الرئيسي "EGX30" جلسة الخميس عند مستوى 16472 نقطة.

وربح المؤشر الرئيسي للبورصة نحو ألف نقطة، أو ما نسبته 6.66% خلال الأسبوع الماضي وهي أعلى وتيرة زيادة أسبوعية منذ ديسمبر 2016.