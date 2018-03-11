استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 647 جنيها

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد في السوق المصري، عند نفس مستويات أمس السبت.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر عند 647 جنيها خلال تعاملات اليوم.

كما استقر سعر الجرام عيار 18 عند 554 جنيها، والجرام عيار 24 إلى نحو 740 جنيها، كما بلغ سعر الجنيه الذهب 5176 جنيها.

وقال نجيب إن استقرار سعر الذهب بالسوق المحلي يرجع إلى استمرار العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية اليوم.