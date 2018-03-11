شعبة الأدوات المنزلية: تخفيضات تتراوح ما بين 10 إلى 15% بمناسبة عيد الأم

كتبت- دينا خالد:

قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك تخفيضات على الأدوات المنزلية بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% في محلات الأدوات المنزلية.

وأضاف الطحاوي، لمصراوي، أن حالة الركود الشديدة التي تسيطر على الأسواق منذ 6 أشهر هى التي دفعت التجار للتخفيض من أجل تحريك السوق.

وأرجع الطحاوي هذا الركود إلى ارتفاع الأسعار والضرائب والجمارك المرتفعة على الاستيراد وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

وترتكز النسبة الأكبر من التخفيضات في مناطق حمام الثلاث وأبو النمرس وضرب سعادة، بحسب الطحاوي.

وتظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن التضخم في شهر فبراير الماضي أن أسعار مجموعة التجهيزات والأدوات المنزلية ارتفعت بنسبة 12%، على أساس سنوي.

وأرجع الجهاز هذه الزيادة إلى ارتفاع مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 1.2%، ومجموعة التجهيزات والأثاث والسجاد بنسبة 4.9%، ومجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 13.8%.

وبحسب ما قاله محمود الدهتورى رئيس شعبة الأدوات المنزلية باتحاد الصناعات، اليوم لوكالة أنباء الشرق الأوسط فإن القطاع يشهد حاليا انتعاشة في حركة البيع والشراء وذلك تزامنا مع الاحتفال بعيد الأم.