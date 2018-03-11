عمران: الرقابة المالية تستهدف دخول 50% من الشعب تحت زيادة مظلة التأمين

القاهرة - وكالات:

قال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تستهدف زيادة المظلة التأمينية ضد المخاطر لتشمل 50% من أفراد الشعب المصري، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف عمران خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد للإعلان عن إطلاق سجل الضمانات المنقولة: "إننا نستهدف التأمين على ٢٣ مليون طالب بالمدارس والجامعات بما فيهم طلبة الأزهر، وكذلك التأمين على أصول الدولة، بالإضافة إلى التأمين على العمالة غير المنتظمة".

وبدأت أربعة بنوك هي الأهلي المصري ومصر والقاهرة والزراعي المصري، يوم الأحد الماضي، في طرح شهادات أمان، بفئات تبدأ من 500 جنيه وحتى 2500 جنيه كحد أقصى.

وتشمل شهادة أمان وثيقة تأمين على الحياة لصرف تعويضات في حالة وفاة صاحب هذه الشهادة، حيث تختلف قيمة التعويضات في حالات الوفاة الطبيعية عن الوفاة في حادث.

وجاءت هذه الشهادة بناءً على توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل إيجاد آلية للتأمين على العمالة غير المنتظمة في مصر.

وقال عمران اليوم إن دور الهيئة لا يقتصر فقط على النواحي الرقابية بل يمتد أيضا إلى تطوير الأسواق للأنشطة التي تخضع لرقابتها بما يسهم في تفعيل آليات التمويل للمشروعات.

ووصل حجم التمويل متناهي الصغر إلى 10 مليارات جنيه منها ٧.٢ مليار جنيه من الجمعيات والشركات، بحسب عمران.

كما بلغ عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر ٢.٢ مليون مواطن ٧٠% منهم من السيدات، و٤٠% من التمويل ذهب إلى محافظات الصعيد، وفقا لما نقلته الوكالة عن عمران.

وقال عمران إنه جارٍ حاليا إجراء بعض التعديلات على قواعد القيد بالبورصة خاصة فيما يخص نسب التداول الحر والقيم المتاحة للتداول للشركات بما سيساعد على تنشيط أحجام التداول بالبورصة، مشيرا إلى الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال الجديد.