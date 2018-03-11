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كيلو البلطي يصل إلى 23 جنيها.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

02:01 م الأحد 11 مارس 2018
كيلو البلطي يصل إلى 23 جنيها.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

أسعار السمك

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر كيلو السمك البلطي عند 20 و23 جنيها خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق العبور.

ووصل سعر السمك البوري إلى ما بين 37 و43 جنيها، وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 24 و110 جنيهات.

فيما استقر سعر كيلو البلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، والسبيط بين 70 و100 جنيه.

كما سجل سعر كيلو الجمبري الجامبو بين 340 و400 جنيه، والجمبري الممتاز بين 240 و300 جنيه.

ووصل سعر سمك المكرونة السويسي إلى ما يتراوح بين 64 و70 جنيها.

 

السمك البلطي أسعار السمك سوق العبور

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