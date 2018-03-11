وزير قطاع الأعمال: ندرس فتح المعاش المبكر لعمال القومية للأسمنت

كتبت- شيماء حفظي:

قال خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، إنه طلب من مجلس إدارة شركة القومية للأسمنت، بدراسة فتح باب المعاش المبكر لعمال الشركة بعدما توقف العمل في أفرانها.

وتابع الوزير في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي، مساء أمس، "طلبنا من الإدارة النظر في فتح باب المعاش المبكر، إللي متضايق من الموقف ييجي يقول أنا حقي 1 2.. اتفضل حقك وخلاص".

وأضاف بدوي، أن الإدارات السابقة للشركة القومية للأسمنت، كانت تصرف حوافز للعمال بشكل لا يتطابق مع اللوائح والقانون، ولذا قررنا تخفيضها تدريجيا من 400% إلى 300%، حتى تصل إلى معدلها القانوني البالغ 75%.

ودخل عدد من عمال الشركة في إضراب عن العمل منذ نحو أسبوعين، اعتراضا على تقليل الحافز مع بداية تطبيقه على مرتب شهر فبراير الماضي.

وقال الوزير "أنا شايف الناس مبالغة جدا في موقف بسيط وواضح، الشركة خسرانة من قبل ما أجي وأنا دوري أقول خسرانة ليه، وعلشان أقول خسرانة ليه لازم أدرس الموقف".

وكان مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، قرر وقف أفران مصنع شركة القومية للأسمنت، عن العمل في يناير الماضي، فضلا عن إعداد دراسة لنقل المصنع خارج منطقة حلوان وبحث استغلال أرضه من خلال بيعها.

وخلال الربع الأول من العام المالي الجاري، حققت الشركة خسائر بقيمة 240 مليون جنيه مقابل 4.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.