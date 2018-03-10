"ترافكو" تعتزم إقامة مشروع سياحي بمدينة العلمين على مساحة 2.5 مليون متر

خاص- برلين:

قال حامد الشيتي، رئيس مجموعة ترافكو للسياحة، إن شركته تقدمت بطلب إلى جهاز مدينة العلمين الجديدة، للحصول على 2.5 مليون متر، من أجل إقامة مشروع سياحي متكامل يضم مجموعة من الفنادق والمراكز الترفيهية.

وأضاف الشيتي في تصريحات خاصة، أن شركة ترافكو ستفتتح فندقين جديدين في مدينة مرسى علم خلال العام الجاري، إلى اجنب فندقين تديرهما الشركة.

وقال إن استثمارات الفنادق الجديدة تبلغ ١٢٠ مليون دولار للفندق الواحد، وتبلغ طاقة كل منهما٣٠٠ غرفة.

وأشاد الشيتي بالجناح المصري في معرض بورصة برلين هذا العام، وقال إن الحملات الترويجية التي أجرتها الحكومة خلال الفترة الماضية ساهمت في زيادة عدد السياح الوافدين إلى مصر خلال العام الماضي والشهور الأولى من العام الحالي.

وأضاف أن "المقصد السياحي المصري يعتبر أفضل من المقاصد المنافسة مثل اليونان وقبرص وتركيا نظرا لانخفاض الأسعار في مصر".

وقال الشيتي إن هناك زيادة في السياحة الوافدة من أغلب الاسواق المصدرة للسياحة، مشيرا إلى أن عدد السياح الأمريكان الذين يفضلون البرامج الثقافية ارتفع بنحو ١٠٠٪‏، بالإضافة إلى عودة البرامج السياحية الدينية التي تستهدف زيارة سيناء وإسرائيل، على حد قوله.