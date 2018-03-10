خريطة أسعار الفائدة الجديدة على حسابات التوفير في 14 بنكاً

كتبت- منال المصري:

شهدت خريطة أسعار الفائدة تغيراً على حسابات التوفير على مستوى الجهاز المصرفي عقب قرار البنك المركزي خفض الفائدة 1%، الشهر الماضي.

وخفض البنك المركزي لأول مرة سعر الفائدة منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، لتصل إلى 17.75% على الإيداع و18.75% على الإقراض.

وعقب قرار خفض الفائدة، قررت البنوك خفض الفائدة على حسابات التوفير بنسب مختلفة وعلى حسب دورية صرف العائد لكل حساب، سواء كان ربع أو نصف سنوي أو سنويا.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أسعار الفائدة على حسابات التوفير في 14 بنكاً بعد تخفيض سعر الفائدة:

1- البنك الأهلي:

تختلف الفائدة على حساب التوفير في البنك الأهلي على حسب دورية صرف العائد:

· تبلغ الفائدة على حساب التوفير ذي العائد الشهري 11.10%.

· وترتفع الفائدة إلى 11.25% على الحساب ذي العائد ربع السنوي.

· وتصل إلى 11.40% على الحساب ذي العائد نصف السنوي.

· وترتفع إلى 11.75% على العائد السنوي.

2- بنك مصر:

تختلف الفائدة على حساب التوفير في بنك مصر على حسب دورية صرف العائد:

· تبلغ الفائدة على الحساب ذي العائد الشهري 11.5%.

· تصل الفائدة على الحساب ذي العائد ربع السنوي 11.75%.

· تبلغ الفائدة على الحساب ذي العائد نصف السنوي 11.875%.

· وتصل الفائدة على الحساب ذي العائد السنوي 12%.

3- بنك القاهرة:

تتباين الفائدة على الحساب على حسب دورية صرف العائد:

· تبلغ الفائدة على الحساب ذي العائد الشهري 11.25%.

· وترتفع الفائدة إلى 11.30% على الحساب ذي العائد ربع السنوي.

· وتصل الفائدة إلى 11.5% على الحساب ذي العائد نصف السنوي.

· تبلغ الفائدة 10.25% على الحساب ذي العائد السنوي.

4- البنك العربي الإفريقي الدولي:

يحدد البنك الفائدة على حسب دورية صرفها:

· يمنح البنك فائدة على حساب التوفير ذي العائد الشهري 12%.

· ترتفع الفائدة إلى 12.25% على العائد ربع السنوي.

· تصل الفائدة إلى 12.5% على العائد نصف السنوي.

· وتبلغ الفائدة 14% على العائد الذي يصرف سنوياً.

5- بنك قطر الوطني الأهلي "QNB":

يقسم البنك حساب التوفير إلى 7 شرائح، ويمنح الفائدة على حسب كل شريحة:

· الشريحة التي تبدأ من ألف جنيه إلى 5 آلاف جنيه تمنح فائدة 10%.

· الشريحة التي تبدأ من 5 إلى 50 ألف جنيه تمنح فائدة 10.25%.

· الشريحة التي تبدأ من 50 إلى 100 ألف جنيه تمنح فائدة 10.5%.

· الشريحة التي تبدأ من 100 إلى 500 ألف جنيه تمنح 11%.

· الشريحة التي تبدأ من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه تمنح فائدة 11.5%.

· الشريحة التي تبدأ من مليون إلى 5 ملايين جنيه تمنح فائدة 12.25%.

· الشريحة التي تبدأ من 5 ملايين جنيه وأكثر تمنح فائدة 13%.

6- بنك أبوظبي الوطني:

يمنح البنك فائدة 13% على حساب التوفير ويصرف عائدها كل 6 أشهر.

7- بنك كريدي أجريكول:

بقدم البنك نوعين من حسابات التوفير، أحدهما للعملاء الحاليين والثاني للعملاء الجدد:

· يمنح حساب التوفير لعملاء البنك القائمين فائدة 4.5% يصرف عائدها سنويا أو 4.25% يصرف عائدها ربع سنوي.

· وأصدر البنك منتجاً جديداً لجذب عملاء جدد لحساب التوفير من خلال فائدة تصل إلى 8% يتم احتسابها يومياً، ولكنها تصرف كل شهر.

8- بنك (SAIB):

يوجد بالبنك 3 أنواع من حسابات التوفير وتختلف نسبة الفائدة فيها على حسب دورية الصرف وقيمة الحساب كالآتي:

· حساب توفير عادي يتباين فيه سعر الفائدة على حسب دورية صرف العائد، حيث يمنح 5.75% على العائد الشهري، و6% على العائد ربع السنوي، و6.25% على العائد نصف السنوي، و6.5% على العائد السنوي.

· حساب توفير "التيسير" يمنح فائدة 14% سنوياً تصرف يومياً، بشرط أن يبدأ الحساب من 100 ألف جنيه وأكثر.

· الحساب الجاري الاستثماري يمنح فائدة 14.5% يتم احتسابها يومياً، وتصرف شهرياً، بشرط ألا يقل الحساب عن 250 ألف جنيه.

9- بنك الإسكندرية:

يتيح البنك نوعين من حسابات التوفير (العادي والبلس) وتختلف الفائدة على حسب كل شريحة في النوعين، وينقسم حساب التوفير العادي إلى 6 شرائح، وتبلغ الفائدة كالتالي:

5% على الشريحة من ألف إلى 10 آلاف جنيه.

6% على الشريحة من 10 إلى 100 ألف جنيه.

7% على الشريحة من 100 إلى 300 ألف جنيه.

7% على الشريحة من 300 ألف إلى مليون جنيه.

8% من مليون جنيه إلى 2.5 مليون جنيه.

9% على الشريحة من 2.5 مليون جنيه إلى ما فوق.

وينقسم حساب التوفير بلس إلى 3 شرائح، وتبلغ الفائدة كالآتي:

9% على الشريحة التي تبدأ من 10 آلاف إلى 300 ألف جنيه.

10.5% على الشريحة من 300 ألف جنيه إلى 2.5 مليون جنيه.

13% من 2.5 مليون جنيه إلى ما فوق.

10- البنك التجاري الدولي (CIB):

ينقسم حساب التوفير إلى 3 أنواع حسب دورية صرف العائد، وتتباين الفائدة داخل كل نوع حسب حجم كل شريحة، كالتالي:

حساب التوفير ذو العائد اليومي ينقسم إلى ثلاث شرائح:

· الشريحة الأولى تبدأ من 100 إلى 250 ألف جنيه تمنح فائدة 4.5%.

· الشريحة الثانية تبدأ من 250 ألفًا إلى مليون جنيه بفائدة 5.5%.

· الشريحة الثالثة تبدأ من مليون جنيه إلى ما فوق وتمنح فائدة 6.5%.

ثانيا- حساب التوفير ذو العائد الشهري وينقسم إلى 4 شرائح:

· الشريحة الأولى تبدأ من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه بفائدة 7.5%.

· الشريحة الثانية تبدأ من 100 إلى 500 ألف جنيه بفائدة 8.5%.

· الشريحة الثالثة تبدأ من 500 ألف إلى 2 مليون جنيه بفائدة 9.5%.

· الشريحة الرابعة تبدأ من 2 مليون جنيه إلى فوق بفائدة 11.5%.

ثالثا- حساب التوفير ذو العائد ربع السنوي وينقسم إلى 4 شرائح:

· الشريحة الأولى تبدأ من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه بفائدة 8.5%.

· الشريجة الثانية تبدأ من 100 إلى 500 ألف جنيه بفائدة 9.5%.

· الشريحة الثالثة تبدأ من 500 ألف إلى 2 مليون جنيه بفائدة 10.5%.

· الشريحة الرابعة تبدأ من 2 مليون جنيه إلى فوق بفائدة 13%.

11- بنك (HSBC):

ينقسم حساب التوفير بالبنك إلى خمس شرائح كالآتي:

· يمنح البنك 3% على شريحة التوفير أقل من 10 آلاف جنيه.

· يقدم البنك فائدة 5.5% على الحساب الذي يبدأ من 10 آلاف جنيه وأقل من 100 ألف جنيه.

· يمنح البنك فائدة 8.5% على الحساب الذي يبدأ من 100 ألف جنيه وأقل من 500 ألف جنيه.

· يقدم البنك فائدة 10% على حساب التوفير الذي يبدأ من 500 ألف جنيه وأقل من مليون جنيه.

· يقدم البنك فائدة 12% على الحساب الذي يبدأ من مليون جنيه إلى ما فوق.

12- بنك بلوم:

يقدم البنك نوعين من حسابات التوفير، وتتباين الفائدة بين كل شريحة وأخرى حسب قيمة الحساب ودورية صرف العائد:

أولا: حساب التوفيرsaving up، وينقسم إلى 4 شرائح وتختلف الفائدة حسب قيمة كل شريحة ودورية صرف العائد كالتالي:

· الشريحة الأولى تبدأ من 10 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه، وتتراوح الفائدة بين 11% تصرف شهرياً، و11.25% تصرف ربع سنوي، و11.5% تصرف كل 6 أشهر، و11.75% سنوياً.

· الشريحة الثانية تبدأ من 100 إلى 500 ألف جنيه، وتتراوح الفائدة بين 11.75% شهرياً، و12% كل 3 أشهر، و12.25% كل 6 أشهر، و12.5% سنوياً.

· الشريحة الثالثة تبدأ من 500 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه، وتمنح 12.5% شهرياً، و12.75% كل 3 أشهر، و13% كل 6 أشهر، و13.25% سنوياً.

· الشريحة الرابعة تبدأ من 2 مليون جنيه إلى ما فوق، وتتراوح الفائدة بين 13.25% شهرياً، و13.5% ربع سنوي، و13.75% كل 6 أشهر، و14.25% سنوياً.

ثانيا: حساب يوم بيوم حيث يتم احتساب الفائدة يوميا وتصرف شهرياً، وينقسم الى أربع شرائح كالتالي:

· الشريحة الأولى أعلى من 100 إلى 500 ألف جنيه تمنح فائدة 12.25%.

· الشريحة الثانية تبدأ من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه تمنح فائدة 12.5%.

· الشريحة الثالثة تبدأ من مليون إلى 5 ملايين جنيه تمنح فائدة 12.75%.

· الشريحة الرابعة من 5 ملايين جنيه وأكثر تمنح فائدة 13%

13- بنك الكويت الوطني:

يتيح البنك نوعين من الحسابات، وتتباين بينهما معدلات الفائدة حسب قيمة شريحة الحساب:

· حساب توفير عادي يمنح فائدة 7.75% سنوياً، ويصرف عائده كل 3 أشهر، والحد الأدنى للحساب هو 5 آلاف جنيه.

· حساب التوفير الذهبي ينقسم الي ثلاث شرائح، وتتباين معدلات الفائدة حسب قيمة كل شريحة في حساب التوفير، ويصرف عائدها كل ثلاثة أشهر كالتالي:

· من 100 إلى 500 ألف جنيه يمنح فائدة 8.25%.

· بداية من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه تصل الفائدة إلى 8.75%.

· بداية من مليون جنيه وأكثر يمنح 9.25%.

14- بنك المشرق:

يقدم بنك المشرق أربعة أنواع من الحسابات، تتباين بينها معدلات الفائدة حسب كل نوع:

· الحساب الأول يبدأ من ألف جنيه، ويمنح فائدة 6% سنوياً، تصرف عائدها كل 6 أشهر.

· الحساب الثاني يبدأ من 100 جنيه يمنح فائدة 6% تصرف كل 3 أشهر.

· الحساب الثالث ينقسم إلى أربع شرائح، ويصرف العائد شهرياً:

· الشريحة الأولى تبدأ من 400 ألف جنيه إلى مليون جنيه بفائدة 12%.

· الشريحة الثانية تبدأ من مليون إلى 5 ملايين جنيه، والفائدة 12.5%.

· الشريحة الثالثة تبدأ من 5 إلى 10 ملايين جنيه، بفائدة 13.5%.

· الشريحة الرابعة تبدأ من 10 ملايين جنيه إلى ما فوق، وتبلغ الفائدة 13.5%.

· الحساب الرابع ينقسم إلى 6 شرائح ويصرف عائده كل 3 أشهر كالتالي:

· من 4 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه يمنح فائدة 5%.

· بداية من 100 إلى 400 ألف جنيه يمنح فائدة 6%.

· بداية من 400 ألف جنيه إلى مليون جنيه يمنح فائدة 6.5%.

· بداية من مليون إلى 5 ملايين جنيه يمنح فائدة 7%.

· بداية من 5 إلى 10 ملايين جنيه يمنح فائدة 7.5%.

· بداية من 10 ملايين جنيه إلى ما فوق يمنح فائدة 8%.