6 مصريين في قائمة فوربس لأغنياء العالم بثروة إجمالية 17.9 مليار دولار (إنفوجرافيك)

القاهرة- مصراوي:

تصميم- مايكل عادل:

أظهرت قائمة فوربس لأثرياء العالم، وجود 6 مصريين ضمن القائمة، بلغت ثروتهم الإجمالية 17.9 مليار دولار.

ولم تضم القائمة هذا العام رجل الأعمال المصري أنسي ساويرس بعدما كان متواجدا في العام الماضي في المركز رقم 1678 عالميًا بثروة قيمتها 1.2 مليار دولار.

وسجلت قائمة فوربس للمليارديرات هذا العام رقمًا قياسيًا بلغ 2208 مليارديرات، بثروة إجمالية 9.1 تريليون دولار بارتفاع 18% عن عام 2017.

وجاء جيف بيزوس" الأمريكي صاحب شركة "أمازون العالمية للتجارة الإلكترونية" في صدارة قائمة الأغنياء، وبلغت ثروته 112 مليار دولار.

وحل ثانيًا مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس بثروة بلغت 90 مليار دولار. في حين حل الأمريكي وارين بافيت صاحب شركة "بيركشير هاثاواي" في المركز الثالث بثروة قدرها 84 مليار دولار.

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