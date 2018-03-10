22 مليار دولار حصيلة البنك الأهلي من تدفقات العملات الأجنبية منذ التعويم

كتبت- منال المصري:

قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن حصيلة البنك من التدفقات الدولارية بلغت 22 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وحتى الآن.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، إن البنك وفر تمويلات بقيمة 18 مليار دولار لعمليات الاستيراد منذ التعويم وحتى الآن.

ومنذ تعويم الجنيه تدفقت الموارد الدولارية للبلاد خاصة في أدوات الدين الحكومية والبورصة، بالإضافة إلى تحسن في الصادرات والسياحة، وهو ما ساهم في اختفاء أزمة نقص العملة التي عانت منها البلاد وأثرت على عمليات الاستيراد، قبل التعويم.