البنك الأهلي يستهدف تحصيل مليار جنيه من الديون المتعثرة العام الجاري

كتبت- منال المصري:

قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك نجح في تحصيل حوالي 500 مليون جنيه من الديون المتعثرة لدى العملاء، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، وإن البنك يستهدف الوصول إلى تحصيل مليار جنيه بنهاية العام المالي.

وأشار أبوالفتوح في تصريحات لمصراوي، إلى أن البنك يركز بشكل أساسي في الوقت الحالي على التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتصل إلى محفظته في هذا القطاع إلى 40 مليار جنيه في نهاية يونيو المقبل، مقابل 36 مليار جنيه حاليا.

وأشار إلى أن البنك ساهم بنحو 18 مليار جنيه في قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة مبادرة البنك المركزي لإقراض هذه المشروعات بفائدة مخفضة.