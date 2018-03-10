"الحديد والصلب" تشكل لجنة لحصر التعديات على أراضي تابعة لها

كتبت- شيماء حفظي:

قال سامي عبدالرحمن، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الحديد والصلب المصرية، إن الشركة تمتلك محفظة أراضي كبيرة غير مستغلة، وإنها تبحث حاليا توفيق أوضاع هذه الأراضي واستعادة بعضها من المتعدين عليها.

وأوضح في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الشركة تمتلك حوالي ألف فدان أراضي زراعية تحتاج لتوفيق أوضاعها.

وقال عبدالرحمن إن هذه الأراضي تأتي ضمن الأصول غير المستغلة للشركة، وأنها حصلت عليها بنظام التخصيص و"نبحث توفيق أوضاعها للاستفادة منها من خلال البيع".

والحديد والصلب إحدى شركات قطاع الأعمال العام، وتتبع الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وتعمل وزارة قطاع الأعمال حاليا على خطة لتطوير الشركة، وتحديث خطوط إنتاجها وتمكينها من المنافسة في السوق، بدلا من تحقيقها خسائر مستمرة.

وطالب وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات سابقة، رؤساء الشركات التابعة بالاستغلال الأمثل لأصولها غير المستغلة.

وقال عبدالرحمن "لدينا أزمة في التعديات على أراضي الشركة، وشكلنا لجنة لحصر تلك التعديات، بينها 141 فدانا متعدى عليها في التبين، بالإضافة إلى 141 فدان أخرى".

وتابع لدينا أيضا مساحة 45 فدانا عليها خلاف بين الحديد واالصلب، والشركة القومية للأسمنت، وننتظر حسمها.

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