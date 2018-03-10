18 مليار جنيه حصيلة البنك الأهلي من شهادات الـ17 و15% في أقل من شهر
كتبت- منال المصري:
قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن حصيلة البنك من بيع شهادات الادخار مرتفعة العائد (17 و15%)، وصلت إلى نحو 18 مليار جنيه في أقل من شهر.
وكان بنكا الأهلي ومصر طرحا شهادة بعائد 17% في النصف الأخير من الشهر الماضي، بعد وقف إصدار شهادات جديدة بفائدة 20%، عقب قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة 1% لأول مرة منذ تعويم الجنيه، مع انخفاض معدلات التضخم.
كما قرر البنكان خفض الفائدة على شهادة الـ16% إلى 15% ومدتها 3 سنوات.
وتتوقع بنوك الاستثمار خفضًا جديدًا في أسعار الفائدة خلال العام الجاري بمعدلات تتراوح بين 3 و5% على مدار العام، مع انحسار موجة التضخم التي كان ارتفاع سعر الدولار وزيادة أسعار الوقود سبباً رئيسياً لها.
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19.5 مليار جنيه حصيلة بنكي الأهلي ومصر من شهادات الـ 17 و15%
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