18 مليار جنيه حصيلة البنك الأهلي من شهادات الـ17 و15% في أقل من شهر

كتبت- منال المصري:

قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن حصيلة البنك من بيع شهادات الادخار مرتفعة العائد (17 و15%)، وصلت إلى نحو 18 مليار جنيه في أقل من شهر.

وكان بنكا الأهلي ومصر طرحا شهادة بعائد 17% في النصف الأخير من الشهر الماضي، بعد وقف إصدار شهادات جديدة بفائدة 20%، عقب قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة 1% لأول مرة منذ تعويم الجنيه، مع انخفاض معدلات التضخم.

كما قرر البنكان خفض الفائدة على شهادة الـ16% إلى 15% ومدتها 3 سنوات.

وتتوقع بنوك الاستثمار خفضًا جديدًا في أسعار الفائدة خلال العام الجاري بمعدلات تتراوح بين 3 و5% على مدار العام، مع انحسار موجة التضخم التي كان ارتفاع سعر الدولار وزيادة أسعار الوقود سبباً رئيسياً لها.

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