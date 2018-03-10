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بنك ناصر يوافق على تدريب 500 طالب جامعي خلال الإجازة الصيفية

12:04 م السبت 10 مارس 2018
بنك ناصر يوافق على تدريب 500 طالب جامعي خلال الإجازة الصيفية

بنك ناصر الاجتماعي

كتبت- ياسمين سليم:

قال بنك ناصر الاجتماعي اليوم السبت إنه وافق على تدريب 500 من طلبة الجامعة بفروعه خلال فترة الإجازة الصيفية.

وأوضح البنك في بيان صحفي أن البنك سيسمح تدريب 500 من طلبة الجامعات بواقع (5) في كل فرع من فروع البنك لمدة 3 شهور بمكافأة 300 جنيه شهريابالإضافة إلي 100 جنيه حافز للمتميزين في نهاية التدريب.

وأضاف أن المتدربين يجب أن يكونوا من طلبة كليات التجارة والحاسبات والمعلومات ويكون نصفهم من الفتيات و 5٪ من ذوي الاحتياجات الخاصه.

وتابع أن "أثناء فترة التدريب، سينظم البنك مسابقة بحثية للمتدربين لمن يتقدم بمقترح حول كيفية تطوير أعمال الفرع الذي تدرب فيه".

 

بنك ناصر الاجتماعي الإجازة الصيفية

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