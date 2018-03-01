إنفوجرافيك- أسعار برامج حج الجميعات خلال العام الجاري

كتبت- ياسمين سليم:

تصميم- مايكل عادل:

ارتفعت أسعار حج الجمعيات خلال العام الجاري بنسبة ما بين 5 إلى 10% مقارنة بالعام الماضي، بحسب ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي أمس.

ويأتي ارتفاع الأسعار، مدفوعا زيادة الضرائب في السعودية خلال العام الجاري، فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة، ضمن خطة للإصلاح الاقتصادي.

وطبقت السعودية هذا العام ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على الخدمات والسلع.

ومن المقرر أن تجري الوزارة قرعة الحج في نهاية شهر مارس المقبل،على أن يسدد الحاج قيمة البرنامج بحساب مؤسسة الحج والعمرة ببنك مصر خلال موعد أقصاه أسبوع من إعلان القرعة.

ويعرض الإنفوجرافيك التالي أسعار حج الجميعات وفقا لكل برنامج ونسبة الزيادة فيه مقارنة بالعام الماضي: