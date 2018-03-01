طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع لأدنى مستوى في أكثر من 48 سنة

القاهرة- وكالات:

تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة على غير المتوقع في الأسبوع الماضي ليسجل أدنى مستوى في أكثر من 48 عاما، بحسب وكالة رويترز.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن طلبات الإعانة الجديدة تراجعت بواقع عشرة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 210 آلاف للأسبوع المنتهي في 24 فبراير. وجرى تعديل طلبات الأسبوع السابق لتظهر ألفي طلب أقل من القراءة السابقة.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة طلبات إعانة البطالة إلى 226 ألفا في الأسبوع الماضي.

وقراءة الأسبوع الماضي هي السادسة والخمسون بعد المئة على التوالي التي تظل فيها الطلبات دون مستوى 300 ألف المرتبط بقوة سوق العمل. وتلك أطول مدة متصلة منذ 1970 عندما كانت سوق العمل أصغر حجما.

ويرى مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أن سوق العمل تقترب الآن من وضع التوظيف الكامل. وسجل معدل البطالة أدنى مستوى في 17 عاما عند 4.1 بالمئة.

وتراجع متوسط أربعة أسابيع، الذي يعتبر مؤشرا أدق لاتجاهات سوق العمل، بمقدار خمسة آلاف طلب إلى 220 ألفا و500 طلب الأسبوع الماضي.