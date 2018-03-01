قناة السويس للحاويات تعين لارس كريستنسن رئيسا تنفيذيا جديدا

القاهرة- مصراوي:

عينت شركة قناة السويس للحاويات لارس كريستنسن رئيسا تنفيذيا جديدا لها اعتبارا من الأول من فبراير الماضي.

وقالت الشركة في بيان اليوم الخميس، إن كريستنسن بدأ حياته المهنية في شركة أي.بي.مولر ميرسك عام 1979ومنذ ذلك الحين أصبح لديه خبرة تمتد لأكثر من 35 عاما في مجال النقل البحري واللوجستيات، بالاضافة الى مجال الطاقة في أوروبا والشرق الأقصى.

وقضى كريستنسن 25 عاما من حياته المهنية في مجموعة ميرسك متدرجا في الوظائف القيادية وصولا لعدة شركات بالدنمارك والشرق الأقصى.

وقال كريستنسن: "أرى أننا، كشركة سنستمر في لعب الدور الرئيسي في تعزيز التعاون الوثيق بيننا وبين الحكومة المصرية وخاصة كلا من هيئة قناه السويس والهيئة الاقتصادية لقناه السويس لدعم نمو أعمال مجموعة ميرسك للنقل واللوجستية وتطوير ميناء شرق بورسعيد لتصبح نموذجا يحتذى به في جميع الموانئ المصرية".

وأعرب كريستنسن عن تفاؤله بالتطورات الأخيرة التي شهدها الاقتصاد المصري وخاصةً مشروع الأنفاق العملاق بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد ومشاريع البنية التحتية الضخمة بشرق بورسعيد.

وقال: "إن استراتيجيتنا في شركة أي.بي.إم ترمينالز تقوم على دعم وتشجيع المستجدات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة لتحسين قدرة مصر التنافسية بين تلك المنافسات الإقليمية الشرسة والمتزايدة بنطاق قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية".

وأضاف "تركيزي الآن ينصب على تعزيز التعاون بين شركة قناة السويس للحاويات وجميع الجهات المعنية بشكل فعال والتصدي للتحديات التي تواجهنا حاليا في جذب خطوط الملاحة العالمية وكيفية التعامل مع الحاويات في شرق بورسعيد".

وتابع: "سوف تستمر شركة قناة السويس للحاويات في أداء دور رئيسي في إبلاغ السلطات المعنية بمتطلبات السوق لخطوط الملاحة العالمية، وكيفية تطوير صناعة النقل البحري من أجل ضمان نمو سريع وتحقيق نتائج مثمرة للقطاع البحري بأكمله في مصر".

وقناة السويس لتداول الحاويات هي شركة تابعة لعملاق النقل البحري ميرسك الدنماركية.

وتتوزع ملكية الشركة بنسبة 55% لشركة ميرسك العالمية من خلال شركتها التابعة ايه.بي.ام ترمينلز، و20% لشركة كوسكو باسيفيك، و10.5% لهيئة قناة السويس، و5% للبنك الأهلي، و9.7% لمجموعة من مستثمري القطاع الخاص.

ومحطة شركة قناة السويس لتداول الحاويات من أكبر 5 محطات على البحر المتوسط وتصل طاقتها الاستيعابية حاليا إلى 5 ملايين حاوية سنويا.