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الدولار ينخفض في 3 بنوك ويرتفع بـ"قناة السويس" مع نهاية التعاملات

06:00 م الخميس 01 مارس 2018
الدولار ينخفض في 3 بنوك ويرتفع بـ"قناة السويس" مع نهاية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

خفضت 3 بنوك سعر صرف الدولار أمام الجنيه قرشا واحدا مع نهاية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه في الصباح، بينما انخفض السعر في بنك قناة السويس، واستقر في 6 بنوك أخرى.

وانخفض سعر الدولار في بنكي البركة وأبو ظبي الإسلامي إلى 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع، مقابل 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع في الصباح.

وخفض البنك التجاري الدولي سعر العملة الأمريكية إلى 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع مقابل 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع في الصباح.

ورفع بنك قناة السويس سعر العملة الأمريكية إلى 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع مقابل 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار في بنك مصر على مستواه عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

كما ظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي القاهرة والأهلي عند 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الإفريقي 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع وهو نفس مستواه في الصباح.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنك كريدي أجريكول عند 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

سعر الصرف الدولار بنك البركة بنك قناة السويس

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