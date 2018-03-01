5 جنيهات تراجعا جديدا في أسعار الذهب بمصر خلال تعاملات الخميس

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا جديدا بقيمة 5 جنيهات في الجرام خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستوياته أمس الأربعاء، تأثرا بتراجع الأسعار العالمية للمعدن.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم ليسجل 643 جنيها.

ووصل سعر الجرام عيار 18 إلى نحو 551 جنيها، وعيار 24 إلى نحو 735 جنيها خلال تعاملات اليوم، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5144 جنيها.

وأرجع نادي نجيب، تراجع أسعار الذهب في السوق المحلي إلى تأثره بهبوط الأسعار في البورصات العالمية.

وعالميا تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم متأثرة سلبا بارتفاع الدولار، بحسب وكالة رويترز.

وسجلت الأسعار العالمية مستويات 1308 دولار للأوقية (الأونصة) بحسب بيانات وكالة بلومبرج، بنسبة تراجع 0.77%.

وكانت أسعار الذهب، هبطت 6 جنيهات في السوق المحلي خلال تعاملات أمس، مقارنة بمستويات أول أمس الثلاثاء.