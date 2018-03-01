التقديم ينتهي 8 مارس.. بنك مصر يطلب مهندسين ووظائف أخرى
كتب- مصطفى عيد:
أعلن بنك مصر عن حاجته لعدد من الوظائف على رأسها مهندسين في تخصصات مختلفة منها هندسة ميكانيكا / كهرباء قوى، وعمارة، ومدني، واتصالات، إلى جانب وظيفتي مسؤول خدمات مصرفية، ومحلل ائتماني.
واشترط البنك الخبرة في كل الوظائف المتاحة للمهندسين على أن تنتهي فترة التقديم لبعضها في 7 مارس الجاري، وللبعض الآخر 8 مارس.
بينما تنتهي فرصة التقدم لوظيفتي مسؤول الخدمات المصرفية، والمحلل الائتماني في 4 مارس الجاري.
وأعلن البنك عن شروط ومواصفات الوظائف التي يطلبها عبر موقعه الإلكتروني.
http://www.banquemisr.com/ar/career
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