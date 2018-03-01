أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث قطاري البحيرة رسوم العمرة الغاز الطبيعي انتخابات الرئاسة العملية الشاملة 2018 الدوري المصري

التقديم ينتهي 8 مارس.. بنك مصر يطلب مهندسين ووظائف أخرى

04:25 م الخميس 01 مارس 2018
التقديم ينتهي 8 مارس.. بنك مصر يطلب مهندسين ووظائف أخرى

بنك مصر

كتب- مصطفى عيد:

أعلن بنك مصر عن حاجته لعدد من الوظائف على رأسها مهندسين في تخصصات مختلفة منها هندسة ميكانيكا / كهرباء قوى، وعمارة، ومدني، واتصالات، إلى جانب وظيفتي مسؤول خدمات مصرفية، ومحلل ائتماني.

واشترط البنك الخبرة في كل الوظائف المتاحة للمهندسين على أن تنتهي فترة التقديم لبعضها في 7 مارس الجاري، وللبعض الآخر 8 مارس.

بينما تنتهي فرصة التقدم لوظيفتي مسؤول الخدمات المصرفية، والمحلل الائتماني في 4 مارس الجاري.

وأعلن البنك عن شروط ومواصفات الوظائف التي يطلبها عبر موقعه الإلكتروني.
http://www.banquemisr.com/ar/career

بنك مصر وظائف

الخبر التالى:

5 جنيهات تراجعا جديدا في أسعار الذهب بمصر خلال تعاملات الخميس

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان