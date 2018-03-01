التقديم ينتهي 8 مارس.. بنك مصر يطلب مهندسين ووظائف أخرى

كتب- مصطفى عيد:



أعلن بنك مصر عن حاجته لعدد من الوظائف على رأسها مهندسين في تخصصات مختلفة منها هندسة ميكانيكا / كهرباء قوى، وعمارة، ومدني، واتصالات، إلى جانب وظيفتي مسؤول خدمات مصرفية، ومحلل ائتماني.



واشترط البنك الخبرة في كل الوظائف المتاحة للمهندسين على أن تنتهي فترة التقديم لبعضها في 7 مارس الجاري، وللبعض الآخر 8 مارس.



بينما تنتهي فرصة التقدم لوظيفتي مسؤول الخدمات المصرفية، والمحلل الائتماني في 4 مارس الجاري.



وأعلن البنك عن شروط ومواصفات الوظائف التي يطلبها عبر موقعه الإلكتروني.

http://www.banquemisr.com/ar/career