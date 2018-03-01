إنفوجرافيك- كل ما تريد أن تعرفه عن شهادة "أمان المصريين" الجديدة

القاهرة- مصراوي:

تصميم- مايكل عادل:

تبدأ بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والزراعي المصري، يوم الأحد المقبل، بيع شهادة أمان المصريين، التي تستهدف توفير تغطية تأمينية على العمالة المؤقتة والموسمية بالإضافة إلى العوائد النقدية.

وتطرح هذه الشهادة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتبدأ قيمتها من 500 جنيه إلى 2500 جنيه كحد أقصى تدفع مرة واحدة.

وتوفر هذه الشهادة تغطية تأمينية في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، سواء في شكل تعويض أو معاش شهري لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات.

وتختلف قيمة التعويض أو المعاش بحسب قيمة الشهادات التي يشتريها المواطن.

وأوصى الرئيس السيسي، في مؤتمر لافتتاح بعض المشروعات في مدينة العلمين اليوم الخميس، بجمع قيمة هذه الشهادات للعاملين في الشركات التي تنفذ المشروعات القومية تحت إشراف القوات المسلحة بقيمة تصل إلى 5 مليارات جنيه لنحو 2 مليون عامل، على أن تقوم هذه الشركات بجدولة قيمة الشهادات على العمال.

وفي هذا الإنفوجرافيك يوضح "مصراوي" أهم المعلومات عن الشهادة الجديدة.

اقرأ أيضا:

خاص- التفاصيل الكاملة لشهادة "أمان المصريين" للتأمين على العمالة الحرة

الأحد.. طرح شهادة أمان المصريين للتأمين على العمالة الموسمية في 4 بنوك

8 معلومات عن شهادة "أمان" للتأمين على العمالة الحرة

تفاصيل "شهادة أمان" التي طالب بها السيسي للتأمين على العمالة اليومية