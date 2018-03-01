مسؤول بالتخطيط: إتاحة 30 خدمة حكومية على المحمول قبل نهاية يونيو

كتبت - إيمان منصور:

قال صالح الشيخ نائب وزيرة التخطيط، إنه سيتم الانتهاء من إتاحة حوالي 30 خدمة حكومية على الهاتف المحمول قبل 30 يونيو المقبل، في إطار العمل على تطوير هذه الخدمات، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الخميس.

جاء ذلك خلال اجتماع وفد إماراتي مع هالة السعيد وزيرة التخطيط ونائبها، لتفعيل مذكرة تفاهم بشأن تطوير الخدمات الحكومية.

وفيما يخص الخدمات الذكية أوضح الجانب الإماراتي أن التقدم في تلك الخدمات جاء نتيجة للكارت الموحد وأوضح صالح الشيخ أن في مصر تم التوحيد بين بطاقتي الرقم القومي ورخصة القيادة.

وقال الشيخ، إن قانون الخدمة المدنية يتضمن ضمن مواده حصر الدخول إلى الوظائف العمومية إلا من خلال إعلان مركزي للحكومة.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الخدمة المدنية في نوفمبر 2016 والذي تحمل مواده تغييرات واسعة في نمط العمل بالجهاز الحكومي في إطار السعي آليات رقابية على الجهاز الإداري للدولة، ومن ضمنها ربط الترقية بتقييم الأداء.

ولكن الشيخ قال خلال اللقاء مع الوفد الإماراتي، إن ما يحدث الآن هو حصول الموظفين على 99.9% بدرجة الامتياز في تقييم الأداء على عكس الواقع، حيث يعمل قانون الخدمة المدنية على إصلاح هذا الأمر.

وأضاف الشيخ على هامش اللقاء، أن وزارة التخطيط انتهت من استراتيجية بناء القدرات والتي تضم محاور رئيسة هي تدريب الموظفين الجدد في الجهاز الإداري للدولة على أساسيات الخدمة العامة، فضلا عن توفير برامج تدريبية حسب المسار الوظيفي للموظف، وكذلك البرامج التدريبية للإدارة الوسطى وللقيادات.

كما سيتم تقديم برنامج تدريبي لأول مره وهو برنامج "بداية جديدة" للخارجين على المعاش سعيا لإرسال رسالة إيجابية للموظف الحكومي حتى بعد وصوله للتقاعد، بحسب الشيخ.