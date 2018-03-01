الأحد.. طرح شهادة أمان المصريين للتأمين على العمالة الموسمية في 4 بنوك

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في أحد البنوك الحكومية، إن شهادة "أمان المصريين" ستطرح امام المواطنين، يوم الأحد المقبل، في أربعة بنوك هي الأهلي المصري ومصر والقاهرة والزراعي المصري.

وكان يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، قال لمصراوي، اليوم، إن البنك الأهلي، سيطرح شهاداة أمان يوم الأحد.

وتستهدف هذه الشهادة الجديدة توفير شبكة تأمين ضد الوفاة، لبعض شرائح المجتمع مثل العمالة اليومية والمرأة المعيلة و الفلاحين وأي مواطن يفتقر للحماية التأمينية، وهي متاحة لكل المصريين في الفئة العمرية من 18 وحتى 59 سنة، بفئات تبدأ 500 وحتى 2500 جنيه بحد أقصى.

وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات يمكن تجديدها مرتين، ويمكن استردادها أو استرداد جزء منها بعد 6 أشهر من الشراء.

وتم تحديد الفائدة على الشهادة بنسبة 16% سنويا، تخصم منها أقساط التأمين التي تتراوح بين 4 و20 جنيها بحسب قيمة الشهادة.

وتسمح الشهادة بإعطاء تعويض نقدي في حالة الوفاة الطبيعية أو نتيجة لحادث، أو معاش شهري لمدة 5 سنوات او 10 سنوات، للورثة.

وتطرح هذه الشهادات بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي طلب من الحكومة توفير تغطية تأمينية على العمالة الموسمية.

وطلب السيسي في مؤتمر لافتتاح مشروعات في مدينة العلمين الجديدة، جمع قيمة التأمين على العمالة في المشروعات التي تشرف عليها القوات المسلحة، خلال أسبوعين، بقيمة تصل إلى 5 مليارات جنيه للتأمين على 2 مليون عامل، على أن تتولى الشركات تقسيط قيمة هذه الشهادات للعاملين لديها.

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