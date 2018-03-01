"رجال الأعمال" تخاطب الشركات لحث الموظفين على المشاركة في الانتخابات

القاهرة- مصراوي:

دعت جمعية رجال الأعمال المصريين أعضائها إلى اتخاذ ما يلزم لحث وتحفيز العاملين لديهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية الشهر الجاري.

وقال بيان من الجمعية اليوم الخميس- اطلع مصراوي عليه- إن مجلس إدارتها قرر إرسال رسالة للأعضاء لحثهم وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية.

وأضاف البيان أن "أعضاء الجمعية عليه اتخاذ ما يلزم لحث وتحفيز العاملين لديهم على المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي مع التأكيد على أهمية مشاركة كل فرد من أفراد المجتمع في هذا العرس الديمقراطي".

وقال البيان أن هذا النداء إلى مجتمع الأعمال المصري لا يمثل تحولا في سياسة الجمعية التي تنأى بنفسها عن الدخول في أي موضوعات سياسية.

وتابع: "لكنه يأتي انطلاقا من الحس الوطني الذي يتمتع به كافة أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين ورغبتهم في إظهار صورة مشرفة لمصر وللمصريين".

وبحسب البيان فإن تحقيق نسبة مشاركة عالية في الانتخابات، سيكون رسالة دولية لها بعدها الإيجابي على الاقتصاد المصري وقدرته على الاستدامة.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في مصر أيام 26 و27 و28 مارس المقبل، وفي حالة الإعادة ستكون أيام 24 و25 و26 أبريل المقبل.